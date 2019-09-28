بن حمو يستقيل والداوي رئيساً لحزب الكرامة

صادق أعضاء المكتب السياسي لحزب الكرامة، في إجتماع طارئ صباح اليوم السبت، بالإجماع، على الموافقة على طلب محمد بن حمو بالإستقالة من رئاسة الحزب.

وحسب بيان للمكتب، اليوم السبت، تمت المصادقة في ذات الإجتماع، على انتخاب النائب السابق الداوي محمد، رئيسا للحزب بالنيابة.

وجاء في البيان، أن المكتب السياسي للحزب، قرر المشاركة الإيجابية في الإنتخابات المقبلة، بإجراء تحالفات مع مرشح للإنتخابات بعد صدور القائمة النهائية للمترشحين، دون تقديم مرشح عن الحزب.

ونوه المكتب السياسي، بدور الجيش الوطني الشعبي في حماية الجزائر وحراك الجزائريين، حسب ذات البيان.

كما أكد أعضاء الحزب، من خلال البيان، عزمهم على حماية الناخبين من أي تهديد محتمل أن يطالهم في العملية الإنتخابية.