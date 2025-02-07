بن حوة: “نتمنى أن تكون كأس السوبر أول تتويج لنا هذا الموسم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب مولودية الجزائر، أسامة بن حوة، عزمه رفقة زملائه، على التتويج بلقب كأس السوبر، ليكون أول لقب لهم هذا الموسم.
وصرح بن حوة، في هذا الخصوص: “نهائي كأس السوبر، سيكون عرس كروي، ونتمنى أن تسود فيه الروح الرياضية”.
كما أضاف لاعب العميد: “نتمنى التتويج بلقب كأس السوبر، ليكون أول لقب لنا في الموسم الجاري”.
وتابع أسامة بن حوة: “أدعو جماهير مولودية الجزائر للحضور بقوة يوم السبت المقبل، وتقديم لنا الدعم اللازم”.
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