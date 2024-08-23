بن حوى: “سعيد بأول أهدافي مع المولودية وأتمنى المواصلة على هذا النسق”

أبدى لاعب مولودية الجزائر، أسامة بن حوى، سعادته الكبيرة، بتسجيله اول أهدافه مع الفريق، خلال مباراتهم أمس الخميس، أمام واتانغا، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بن حوى، عقب هذا الفوز: “تسجيل أول هدف لي مع مولودية الجزائر، وفي دورة قارية، شعور لا يوصف”.

كما أضاف: “اعتبر هذه بداية موفقة لي هذا الموسم، بعد مساهمتي الموسم الماضي في حصد اللقب، وأتمنى أن نواصل على هذا النسق”.

يذكر أن أسامة بن حوى، ساهم في فوز فريقه مولودية الجزائر، على واتانغا، بتسجيله الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.