بن خالفة.. استحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة “مهم” لتسريع الإنجاز

قال المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، إن استحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة، “مهم” لتسريع الإنجاز.

وأوضح بن خالفة في تصريح للاذاعة الوطنية، أن “الهدف من استحداث هذه الآلية هو مراقبة ومتابعة العمل الحكومي”.

وأشار المتحدث إلى هذه الآلية لا تتدخل كآلية تطبيق أو كآلية موازية للوزارات، بالقضايا، فهي تراقب وتتابع وتقيم العمل الحكومي.

كما تعتبر مكملة للعمل الميداني، خاصة وأنها –يقول وزير المالية الأسبق-، تدخل ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي.

وأفاد بن خالفة “أن للجماعات المحلية وفي صلبها البلديات دور كبير في مخطط الإنعاش وهو ما سيعطيها نفسا جديدا”.

وشدد المسؤول أن “الأشياء ذات الطابع السوقي يجب أن تخرج من الإدارة سواء تعلق الأمر بالعقار أو بالقروض أو الإعانات”.

وألح بن خالفة على ضرورة إعطاء قيمة للأشياء ذات الطابع الاقتصادي المحض للخروج من الدعم الكبير الواسع.

للإشارة، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة بالميدان، والتجاوب مع انشغالات المواطنين”.