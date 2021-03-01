بن خالفة: استعادة العقار الصناعي مهم في خطة الإنعاش والحكومة عليها التركيز على الصناعة التحويلية والتركيبية

اعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، استعادة العقار الصناعي والاستثمار والتنمية السياحية والصيدلانية “اللبنات الأساسية بخطة الإنعاش”.

وأشار بن خالفة، إلى أن “الوقت قد حان للتوجه إلى اقتصاد يعتمد على قانون العرض والطلب”.

وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إشراك الفاعلين بالسوق، من شأنه إعطاء قيمة مضافة للإصلاحات الاقتصادية”.

وشدّد وزير المالية الأسبق، على ضرورة تثبيت القواعد الاستثمارية بأكثر شفافية وبإشراك جميع المتعاملين لإعطاء مصداقية للدولة.

وبسياق متصل، أضاف المسؤول، أن الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة هي الصناعة التحويلية والتركيبية التي ستستقطب اليد العاملة”.

وألح المبعوث، على ضبط الأسواق بما فيها الموازية وإعادة النظر في سياسة الدعم لإنعاش الاقتصاد الوطني.