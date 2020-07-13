بن خالفة.. المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة

شدّد وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمن بن خالفة، على ضرورة إصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه وتحرير السوق والأسعار .

وأشار بن خالفة، إلى أن المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتكية معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا.

وأكد الوزير الأسبق، أن حزمة من الاصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضرورية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.

وأضاف أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يشكل محرك السوق المالية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هاته الشركات، لافتا في السياق إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وآخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات.

ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القية المضافة.