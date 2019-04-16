بن خلاف..ذهاب الباء الأول يمهّد لرحيل الثلاث الآخرين!

أكد بن خلاف، أن الشعب الجزائري، كانت من خلال مطالبه الواضحة هي ذهاب “البلاءات الأربعة”.

وأوضح بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة،أن ذهاب البلاء الأول، الطيب بلعيز، هو تمهيد لذهاب البلاءات الثلاثة الباقون.

وقال بن خلاف، إن الباء الأول هو عبد القادر بن صالح الذي نصب كرئيس دولة وهو مرفوض من الشعب الجزائري.

مضيفا أن البلاء الثاني هو نور الدين بدوي، الذي جاء بحكومة غير دستورية وقانونية وغير أخلاقية.

تابعا “البلاء الثالث الذي يجب أن يذهب هو الذي بدأ بأول انحراف وقع على مستوى البرلمان مشيرا إلى معاذ بوشارب.