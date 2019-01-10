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بن خليفة: “إستعدنا ثقتنا ونسعى للتأكيد أمام الموب”

الرياضة
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بن خليفة: “إستعدنا ثقتنا ونسعى للتأكيد أمام الموب”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف متوسط ميدان شبيبة القبائل، طاهر بن خليفة، أن فريقه يسعى لتأكيد الفوز المحقق في الساورة، خلال مواجهة مولودية بجاية، ومواصلة حصد النقاط.

وصرح بن خليفة، في الندوة الصحفية: “لم نقم بأي تحضيرات خاصة بهذا الداربي، إستعدنا ثقتنا ونسعى للتأكيد أمام الموب، للتقدم أكثر في الترتيب وبلوغ مرتبة مشرفة نهاية الموسم”.

وأضاف: “التحضيرا ت تجري في ظروف عادية، نسينا مباراة الساورة، وتركيزنا منصب على الداربي لإحراز النقاط الثلاث، التي ستساعدنا في باقي المشوار”.

وصرح بن خليفة، بخصوص زميله الجديد في الفريق محمد بن شعيرة: “بن شعيرة، منح إضافة جيدة للفريق، في مباراة الساورة، وشعرت بالراحة للعب إلى جانبه، وبإمكانه تقديم المزيد في قادم المباريات”.


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