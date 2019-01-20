بن خليفة سيخضع لفحوصات معمقة للإطمئنان على إصابته

سيجري متوسط ميدان شبيبة القبائل، الطاهر بن خليفة، غدا الإثنين، فحوصات معمقة، للتأكد من مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها.

وصرح طبيب شبيبة القبائل، أحمد جاجوا، للموقع الرسمي للفريق، أن الفحوصات الأولية التي أجراها بن خليفة ظهيرة اليوم، كانت مطمئنة.

وكإجراء احتياطي، قرر الطاقم الطبي للشبيبة، إخضاع مدلل “الكناري”، بن خليفة، لفحوصات معمقة، غدا الإثنين، للتأكد من عدم خطورة إصابته.

يذكر أن الطاهر بن خليفة، يعاني من آلام على مستوى الفخد الأيمن، بعد مشاركته في المباراة الأخيرة للفريق أمام إتحاد بلعباس.