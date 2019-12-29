بن خليفة: “ضيعنا المباراة في شوطها الأول”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة، كريم بن خليفة، أن فريقه ضيع الفوز أمام نادي صان داونز، في الشوط الأول من هذه المباراة.

وصرح كريم بن خليفة، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “ضيعنا المباراة في شوطها الأول، أين أتيحت لنا عدة فرص لكن غاب عنا التركيز”.

وأضاف: “كنا نريد الفوز بهذه المباراة، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك، وهذه الخسارة نتحملها كلنا كفريق واحد”.

وشدد في الخير كريم بن خليفة، على ضرورة نسيان هذه الخسارة، والتفكير في المستقبل: “علينا الآن نسيان هذه الخسارة، والتفكير في مبارياتنا المقبلة”.