بن خليفة: “كنا نطمح للعودة بالزاد كاملا من ليبيا”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، طاهر بن خليفة. بأن فريقه كان يستهدف الفوز امام الأخضرالليبي، إلا ان نقطة التعادل تبقى ايجابية.

وصرح بن خليفة لتلفزيون “النهار”: “المباراة كانت صعبة. في مواجهة فريق الأخضر الليبي على ملعبه. وأمام جماهيريه”.

كما أضاف، متوشط ميدان الاتحاد: “كنا نطمح للعودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة مشوارنا بنجاح، لكن اكتفينا بنقطة واحدة، والتي ستفيدنا في باقي المشوار”.

يذكر أن اتحاد العاصمة تعادل بهدف في كل شبكة، أمام مضيفه الأخضر الليبي، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.