بن خليفة: “مواجهة غريس ستكون مفخخة”

إعتبر لاعب شبيبة القبائل، طاهر بن خليفة، أن المباراة التي تنتظر فريقه أمام أمل غريس، لحساب كأس الجمهورية، ستكون مفخخة.

وصرح طاهر بن خليفة، في هذا الخصوص، خلال الندوة الصحفية: “هذه المباراة يمكن اعتبارها فخا، بالنسبة لنا، أمام فريق أمل غريس”.

وأضاف: “في منافسة الكأس، لا يوجد فريق صغير، وآخر كبير، من جهتنا حضرنا كما يجب لهذه المباراة، ونتمنى أن نكون في الموعد”.

وتابع مدلل “الكناري”: “سنعمل كل ما في وسعنا للظهور بوجه جيد، والعودة بالتأهل للدور المقبل، لنبدأ مرحلة العودة من البطولة في بأفضل طريقة”.