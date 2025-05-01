بن خليفة: “هزيمتنا أمام أولمبي الشلف سببها الغيابات”

أرجع المدرب المؤقت لاتحاد العاصمة، سفيان بن خليفة، سبب الهزيمة التي مني بها فريقه أمام الضيف أولمبي الشلف، للغيابات العديدة في صفوف فريقه.

وصرح بن خليفة، عقب هذه المباراة: “السبب الأول في هزيمتنا أمام أولملي الشلف، هو غياب عدة لاعبين، وبالخصوص المدافعين”.

كما أضاف: “ّلعبنا بمدافع واحد وهو محيوز، والأغلبية الباقية هم لاعبي وسط ميدان، على غرار بن زازة، ونشكرهم على مجهوداتهم”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، انهزم أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على يد الضيف أولمبي الشلف.