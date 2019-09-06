بن خماسة ضمن قائمة ملـﭬا تحسبا لمواجهة ألميريا

تواجد الدولي الجزائري محمد بن خماسة، ضمن القائمة الموسعة لناديه ملـﭬا، المعنية بمواجهة نادي ألميريا، لحساب دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ملـﭬا على “تويتر”، عن قائمة موسعة بـ 18 لاعبا، ستواجه نادي ألميريا، غدا السبت، والتي ضمت إسم بن خماسة.

وتلقى اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، أول إستدعاء له، في ناديه الجديد، بالرغم من إلتحاقه منذ أيام قليلة فقط بالفريق.

وسيكون على بن خماسة، إقناع مدربه خوسي غونزاليس، على أمل كسب ثقته، في حال حصوله على فرصته الأولى في هذه المباراة.

يذكر أن محمد بن خماسة، أمضى خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، على عقد يربطه بنادي ملـﭬا لثلاثة مواسم، قادما إليه من نادي إتحاد العاصمة.