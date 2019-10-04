بن خماسة: “عليك أن تكون جزائري لتشعر بطعم التتويج بكأس إفريقيا”

أكد “محمد بن خماسة” أن فرحة التتويج بكأس إفريقيا لا تضاهيها أي فرحة، فعليك أن تكون جزائري حتى تشعر بتلك الأحاسيس طوال “الكان”.

وقال بن خماسة في تصريحات لقناة بيين سبورتس”: “تتويج الخضر بكأس إفريقيا كان ثمرة مجهودات اللاعبين والطاقم الفني وكل من سهر على هذا المنتخب”.

وأضاف: “عليك أن تكون جزائري حتى تشعر بفرحة التتويج بكأس إفريقيا وتشاهد الظروف التي عاشها الشعب خلال فترة الكان، فرحة التتويج بكأس إفريقيا لوحدها، كانت تنقصنا هذه الفرحة”.

وختم كلامه: “أي لاعب يتمنى التواجد في تشكيلة المنتخب الوطني، سأفعل كل شيء مع فريقي من اجل اللعب في المنتخب”.