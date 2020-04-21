بن خماسة مطلوب في الترجي التونسي !

كشفت مصادر صحفية “تونسية”، أن الترجي الرياضي التونسي يفكر في تدعيم صفوف الفريق باللاعب الجزائري “محمد بن خماسة”.

بن خماسة الذي احترف هذا الموسم في الدرجة الثانية للدوري الإسباني مع نادي “مالاغا”، لم يجد ضالته.

ولهذا السبب فإنه يفكر في تغيير الأجواء، فكل من إتحاد العاصمة فريقه السابق ونادي آخر من الجزائر يريدان التعاقد معه، قبل أن يدخل الترجي التونسي على الخط.

يذكر أن عددا من اللاعبين الجزائريين يلعبون في صفوف الترجي التونسي، على غرار، “بن غيث، بدران، مزيان، شتي، بن ساحة، مزياني، طوغاي”.

في نفس السياق، نفت إدارة الترجي التونسي تقديم أي عرض لإتحاد العاصمة من أجل الحصول على خدمات الليبي مؤيد اللافي.