بن خماسة: “وصلتني العديد من العروض لكنني فضلت اللعب في إسبانيا”

أكد الجزائري “محمد بن خماسة” أنه فضل الانضمام لنادي “ملقا” الإسباني رغم العروض الكثيرة التي وصلته هذه الصائفة.

وقال بن خماسة في الندوة الصحفية التي أجراها: “في هذه الصائفة وصلتني العديد من العروض، وعندما شاهدت عرض ملقا لم أتردد، فانضممت لهذا الفريق”.

وأضاف: “تحدثت مع المدرب وأقنعني بالانضمام لهذا الفريق الذي لعب له العديد من النجوم”.

في حين تابع حديثه: “بالنظر للوضعية المالية للفريق، كل ما يهمنا نحن كلاعبين هو الملعب، علينا أن نعمل بجد للمباريات”.

وختم كلامه: “أنا سعيد لأنني في هذا الفريق، سأعمل جاهدا لكسب مكانة أساسية في وسط الميدان سواء كدفاعي أو وسط ميدان متقدم”.