بن خماسة يتعرض لإصابة مع الإسماعلي المصري

كشف رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي المصري مجدي باز. عن تعرض الدولي الجزائري محمد بن خماسة لإصابة على مستوى العضلة الأمامية.

وقال مجدي باز ان بن خماسة أصيب على هامش التدريبات الاخيرة التي كان يستعد لمباراة المقالون العرب ضمن منافسة البطولة.

كما قال مجدي باز في تصريحه الذي نقلته جريدة “اليوم السابع”: “هناك محاولات طبية لتجهيز بن خماسة قبل مباراتي غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتهما يومي 28 جوان و3 جولية المقبل”.

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