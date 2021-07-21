بن خماسة يعود لتدريبات مالاقا

استأنف اللاعب الجزائري محمد بن خماسة التدريبات الجماعية رفقة ناديه مالاقا الإسباني، بعد 10 أيام من الغياب.

وتأتي عودة بن خماسة لأجواء التدريبات، بعد التأكد من تعافيه التام من فيروس كورونا، الذي أصيب به في الـ12 جويلية الجاري.

وسيخوض اللاعب السابق لاتحاد العاصمة مبارتين وديتين تحضيريتين رفقة ناديه مالاقا، أمام كل من فريقي فيلي، اليوم الأربعاء، وإشبيليا يوم 24 جويلية.

ويطمح محمد بن خماسة هذا الموسم لتعويض ما فاته الموسم الماضي، أين حرمته الإصابة من البروز رفقة مالاقا.