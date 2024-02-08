بن داود: “متعطش لنيل فرصتي مع الشبيبة وهدفي اسعاد الأنصار”

تحدث لاعب شبيبة القبائل، أيمن بن داود، عن التحضيرات التي أجراها مع الفريق في المريكاتو الشتوي، مؤكدا عزمهم على العودة بقوة في مرحلة العودة.

وصرح بن داود، في حوار للصفحة الرسمية للشبيبة “التربص الشتوي ساعدنا كثيرا لاستجماع قوانا، من أجل تسجيل عودة قوية في مرحلة العودة”.

كما أضاف: “أنا متعطش لنيل فرصة حقيقية مع الفريق، وأعد جمهور الشبيبة بان أكون عند حسن ضنهم”.

وتابع أيمن بن داود: “نعمل على تحقيق النتائج المرجوة من أنصار الشبيبة، بهدف اسعادهم، ونعدهم بمضاعفة المجهةدات في مرحلة العودة”.