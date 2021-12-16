بن دبكة:”فوز قطر لم يكن سهلا وبلماضي هو سيد القرار في المنتخب الأول”
أكد متوسط ميدان المُنتخب الوطني الجزائري “ب” “سفيان بن دبكة” أن مواجهة قطر في نصف النهائي لم تكن سهلة جدا.
وقال “بن دبكة” في تصريحات عقب المواجهة التي لُعبت سهرة الأربعاء بملعب الثمامة.
“لم يكن الانتصار سهلا، وكنا مصممون على الفوز في هذه المباراة، سجل القطريون هدفاً في وقت كان من الممكن أن يكون قاتلاً لنا لكن إرادتنا كانت أقوى. وتمكنا من استعادة التفوق”.
كما أضاف بخصوص النهائي أمام تونس:”كما كان الحال ضد المغرب في ربع النهائي ، الداربي دائما مميز، من جانبنا، سنحتفل بهذا التأهل الى النهائي وسيكون لدينا الوقت للتعافي والتركيز على النهائي”.
أما بخصوص امكانية التحاقه بالمنتخب الأول قال:”هناك مدرب يختار اللاعبين. عندما تظهر الفرصة ، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي. يتابع المدرب كل اللاعبين وهو من يعرف ما يحتاجه وما هو البروفيل الذي يبحث عنه”.
كما ختم:”أنا فخور دائمًا بتمثيل بلدي سواء كان الفريق “ب” أو الفريق A أو الشباب. فخر لي أن أمثل ألوان البلد”.
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علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة عن الهدف التاريخي الذي سجله زميله في المنتخب يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي.
وأجرى خريج مدرسة النصرية حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:
وعلق بن دبكة عن هدف يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي قائلاً “هدف بلايلي من عالم آخر.”
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تحدث متوسط ميدان المنتخب الجزائري سفيان بن دبكة عن مشكل الكرات الثابتة التي كادت أن تتسبب في إقصاء المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي يوم السبت الماضي.
وأجرى “بيبيكة” حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:
“المباراة كانت صعبة أمام منتخب قوي. الداربي يكون دائماً صعباً وحاولنا تسيير المباراة.”
وأضاف: “تقدمنا مرتين في النتيجة وعاد المغرب مرتين بفضل الكرات الثابتة.”
وتابع “ركزوا كثيراً على الكرات الثابتة وهي نقطة قوتهم. الديربيات تلعب على الجزئيات الصغيرة، حاولنا البقاء مركزين على المباراة وفزنا في الأخير بركلات الترجيح. هذه هي كرة القدم.”