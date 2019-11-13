بن دبكة:”نتحمل المسؤولية ونتواجد في الصدارة رغم الهزيمة”

أكد قائد مولودية الجزائر “سفيان بن دبكة” أن الهزيمة ضد شبيبة القبائل قاسية لكن يجب نسيانها في أقرب وقت.

وقال “بن دبكة” لوسائل الإعلام بعد المباراة.

“لدينا مباراة مهمة بعد 4 أيام ضد أهلي البرج في ملعبنا ومازالنا في الصدارة رغم الخسارة اليوم ضد الشبيبة”.

“خسارة اليوم قاسية لكن يجب نسيانها في أقرب وقت ولدينا فرصة ضد البرج للبقاء في الصدراة أيضا”.

“بعد تساقط الأمطار وجدنا صعوبة في تمرير الكرة بسبب سوء أرضية الميدان”.

“نتحمل المسؤولية كلاعبين وكطاقم فني ومنذ البداية كنا نُريد اللعب في بولوغين”.