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الرياضة

بن دبكة أساسيا في المواجهة التاريخية أمام كريستيانو رونالدو

بقلم عزيز طالبي
بن دبكة أساسيا في المواجهة التاريخية أمام كريستيانو رونالدو
بن دبكة
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يتواجد الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في القائمة الأساسية لفريقه الفتح أمام نادي النصر السعودي في مباراة اليوم الجمعة.

وأعلن المدرب بيلتش عن القائمة الأساسية التي عرفت تواجد بن دبكة فيها، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي أقتنصها اللاعب الجزائري في كتيبة الفتح.

وسيواجه بن دبكة نجوم النصر السعودي، أبرزهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني. في فرصة لإبراز إمكانياته.

وأبدى بن دبكة تحمسه الكبيرة لمواجهة “الدون” ورفقائه، خاصة وأنه سيكون معنيا بمراقبة البرتغالي طيلة التسعين دقيقة.

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