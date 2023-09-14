بن دبكة أكثر اللاعبين الجزائريين تهديفا في دوري روشن السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
حقق الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفتح السعودي رقما قياسيا في مسيرته الكروية في دوري روشن السعودي.
وحسب ما ورد في الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة x، أمس الأربعاء، فإن اللاعب بن دبكة يُعد أكثر اللاعبين الجزائريين تسجيلا للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 23 هدفا.
سفيان بن دبكة الأكثر تسجيلًا للأهداف بين اللاعبين الجزائريين عبر تاريخ الدوري بعد هدفه الأخير لفريقه الفتح 🇩🇿⚽️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/YF4WQrfwOg
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 13, 2023
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