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الرياضة

بن دبكة أكثر اللاعبين الجزائريين تهديفا في دوري روشن السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن دبكة أكثر اللاعبين الجزائريين تهديفا في دوري روشن السعودي
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حقق الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفتح السعودي رقما قياسيا في مسيرته الكروية في دوري روشن السعودي.

وحسب ما ورد في الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة x، أمس الأربعاء، فإن اللاعب بن دبكة يُعد أكثر اللاعبين الجزائريين تسجيلا للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 23 هدفا.

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