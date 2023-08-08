بن دبكة: “البطولة السعودية ستكون من بين أفضل 5 بطولات في العالم”

أكد لاعب الخضر، ونادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، بأن الدوري السعودي، سيحجز قريبا مكانة ضمن الـ 5 بطولات الكبرى في العالم.

وفي حواره المطول، مع موقع “كووورة” أبرز بن دبكة، بأن الدوري السعودي، وحتى قبل استقدام الأسماء العالمية الكبيرة، كان الأفضل عربيا في آخر 3 سنوات.

ليضيف في السياق ذاته: “في ظل رؤية الحكومة والقيادة السعودية، أعتقد أن الدوري سيكون من بين أفضل 5 دوريات على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.”

قبل أن يؤكد في المقابل، بأن الاستقدامات الأخيرة التي قامت بها الأندية السعودية بضمها أسماء عالمية كانت قوية، مضيفا بخصوص حظوظ ناديه الفتح: “هذا لا يعني أننا نخشى أحدا، لا نشعر بالنقص، وهذا الأمر سيعطينا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا.”