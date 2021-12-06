بن دبكة: “التواجد حاليا ضمن المنتخب الأول أمر صعب”

اعترف لاعب المنتخب المحلي، سفيان بن دبكة، صعوبة ولوج المنتخب الوطني الأول حاليا، رغم عزمه مواصلة العمل من أجل ذلك.

وصرح بن دبكة، لقناة “أم بي سي”: “في الفترة الحالية أقول وبدون تردد، بأن المنتخب الوطني من أفضل المنتخبات في العالم”.

كما أضاف: “حتى المنتخب المحلي قوي، وتنتظرنا تحديات مهمة، أتمنى أن يكون بوابة للمنتخب الأول”

وتابع بن دبكة: “أتمنى التواجد في المتخب الأول، بلماضي يتابع كل اللاعبين، لكن حاليا الأمر صعب، لأن المستوى جد عال”