بن دبكة خامس الهدّافين في تاريخ الفتح السعودي

حقق الدولي الجزائري سفيان بن دبكة رقما قياسيا جزائريا بإمتياز في منافسة الدوري السعودي. رفقة ناديه الفتح الناشط في دوري روشن.

وأصبح سفيان بن دبكة خامس هدافا في تاريخ نادي الفتح بـ 33 هدفا. متخطيًا كل من البريكان ويأتي بعد دوريس و إلتون و الحمدان و باتنا.

وحقق بن دبكة الرقم المميز على صعيده الشخصي بعدما أضاف هدفا جديدا في مشواره في الدقيقة 47 من المواجهة التي جرت. أمس السبت، أمام فريق التعاون في الجولة 23 من منافسة الدوري السعودي.

كما اختير بن دبكة أفضل لاعب في المباراة. رغم الخسارة التي مني بها رفقة زملائه بثنائية مقابل واحد، في المقابلة التي جرت داخل القواعد بملعب “نادي الفتح”.