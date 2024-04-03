بن دبكة :”سعيد بحسم الداربي السعودي بملعبنا الجديد”

ابدى الدولي الجزائري سفيان بن دبكة سعادته الكبيرة اثر قيادة فريقه الفتح للفوز أمام الضيف نادي الاتفاق ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن.

وقال بن دبكة في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عقب المباراة “مباراة صعبة أمام خصم عنيد، كنا بحاجة لهذا الفوز خصوصا بعد الفوز الأخير على الوحدة، لنؤكد عودتنا”.

كما أضاف بن دبكة “المباراة كانت داربي أمام خصم قوي و يلعب كرة قدم نظيفة، كنا يجب علينا رد الاعتبار لنفسنا، الانتصار هو الأول لنا في الملعب الجديد و ان شاء الله الحفاظ على الوتيرة العالية”.

وكان بن دبكة قدم مباراة جيدة بمشاركة أساسية، وهو الذي يعتبر عنصرا أساسيا في فريقه السعودي.