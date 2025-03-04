اختير اللاعب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن” السعودي.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة الجولة الـ 23 من دوري “روشن”، والتي عرفت تواجد بن دبكة، الذي تحصل على علامة 8/10.

وتواجد خريج مدرسة النصرية، في تشكيلة الأسبوع السعودية. بالرغم من هزيمة ناديه الفتح بنتيجة 2-1 أمام التعاون. وكان بن دبكة، وراء هدف فريقه في اللقاء الذي لعب السبت الماضي.