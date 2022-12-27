بن دبكة : “فزنا بالأداء والنتيجة أمام أقوى الأندية السعودية”

أبدى الدولي الجزائري سفيان بن دبكة سعادته بقيادة فريقه الفتح للفوز برباعية مقابل واحد أمام الشباب في البطولة السعودية.

وقال بن دبكة في تصريح لقناة “الرياضية” السعودية “قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم، و أؤكد أننا نستحق الفوز بالنقاط الثلاث بعد الأداء الكبير الذي قدّمناه”.

وأضاف متوسط ميدان المنتخب الوطني “كان باستطاعتنا الفوز بنتيجة أكبر، لولا الحكم الذي ألغى هدفا شرعيا بداعي التسلّل”.

كما أردف نجم الفتح السعودي “احترمنا كثيرا الخصم، بحكم أنه يعتبر أفضل الأندية في السعودية إلى جانب أنه يحتل مرتبة متقدمة في البطولة”.

وختم اللاعب السابق لنصر حسين داي “الفوز سيكون حافزا لنا أمام فريق لم ينهزم منذ انطلاق الدوري”.

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