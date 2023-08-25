بن دبكة متحمس لمواجهة رونالدو وناديه النصر

يستقبل الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الفتح، فريق النصر، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكشفت إدارة نادي الفتح السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، التحضيرات الأخيرة التي أجراها بن دبكة وزملائه، تحسبا لهذه المباراة.

كما نشر مسؤولي النصر، صورة الدولي الجزائري، من تدريبات فريقه، مؤكدين تحمسه الكبير لمواجه كريستيانو رونالدو، ورفقائه.

ورغم صعوبة هذه المباراة، يطمح سفيان بن دبكة، وناديه الافتح، لتحقيق الفوز امام النصر، للحفاظ على نتائجهم الايجابية بعد فوزهم في الجولة الماضية بثلاثية على حساب فريق الأخدود.