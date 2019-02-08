بن دبكة: ” مغادرة الأنصار في الدقيقة الـ21 أثرت فينا كثيرا”

الرياضة
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بن دبكة: ” مغادرة الأنصار في الدقيقة الـ21 أثرت فينا كثيرا”
بقلم يونس رزيق

تحدث متوسط ميدان مولودية الجزائر سفيان بن دبكة عن تصرف أنصار الفريق خلال المواجهة الفارطة أمام أولمبي المدية، عندما غادروا المدرجات في الدقيقة الـ21 تعبيرا عن غضبهم من إدارة الفريق.

وتحدث بن دبكة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن التصرف الحضاري لأنصار العميد قائلا:

“لم ننتظر خرجة الشناوة، لكننا لاعبين محترفين، علينا أن نركز على أرضية الميدان، وما يحدث بين الأنصار ورئيس الفريق لا يهمنا”.

وأضاف:”تصلنا بعض الأصداء بأنهم سيغادرون المدرجات في الدقيقة الـ21، لكن نحن لا يهمنا ما يحدث فوق المدرجات، لأن التركيز فوق أرضية الميدان”.

وإختتم حيثه قائلا:” عندما يكون الشعب ضدك ستتأثر فوق أرضية الميدان، لأن الأنصار هم اللاعب رقم 13 في الفريق”.


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