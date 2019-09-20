بن دبكة: “من المهم أن لا نتلق الأهداف بملعبنا”

شدد قائد المنتخب الوطني المحلي سفيان بن دبكة على أهمية عدم تلقي الأهداف في مباراة الغد أمام المنتخب المغربي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتحدث لاعب مولودية الجزائر عن هذه المباراة اخلال الندوة الصحفية التي نشطها قبل مواجهة المنتخبين في إطار تصفيات الشان 2020 قائلا:

” الأكثر أهمية في مباريات الإقصاء المباشر أنه عندما تلعب مباراة الذهاب في ملعبك هو محاولة عدم تلقي أهداف ، وإن شاء الله نقدم كل ما لدينا من أجل التأهل”

وأضاف: “هناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الدورات السابقة على غرار كودري ، وما علينا سوى الإستفادة من هذه الخبرة”.