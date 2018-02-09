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بن دبكة: “نسينا البطولة وتركيزنا على العودة بورقة التأهل من الكونغو”

الرياضة
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بن دبكة: “نسينا البطولة وتركيزنا على العودة بورقة التأهل من الكونغو”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد لاعب مولودية الجزائر، سفيان بن دبكة، أنّ فريقه يسعى للعودة بالتأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا من الكونغو.

وصرح سفيان بن دبكة للإذاعة الوطنية: “نسعى للدخول بكل قوة في هذه المنافسة الإفريقية لتحقيق مشوار يشرف الفريق”.

وأضاف: “نبحث عن العودة بالتأهل للدور المقبل من الكونغو، للعب مباراة العودة بكل أريحية بـ “5جويلية”، ومواصلة باقي المشوار”.

وتابع: “علينا الآن نسيان البطولة الوطنية، والتركيز على هذه المنافسة لأن الأنصار والإدارة يعلقون علينا آمالا كبيرة للذهاب بعيدا”.

وأردف بن دبكة: “معظم لاعبينا يملكون الخبرة اللازمة، بحكم مشاركتهم من قبل في المنافسات الإفريقية، وسنستغل ذلك للعودة بنتيجة إيجابية”.

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