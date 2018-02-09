أكد لاعب مولودية الجزائر، سفيان بن دبكة، أنّ فريقه يسعى للعودة بالتأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا من الكونغو.

وصرح سفيان بن دبكة للإذاعة الوطنية: “نسعى للدخول بكل قوة في هذه المنافسة الإفريقية لتحقيق مشوار يشرف الفريق”.

وأضاف: “نبحث عن العودة بالتأهل للدور المقبل من الكونغو، للعب مباراة العودة بكل أريحية بـ “5جويلية”، ومواصلة باقي المشوار”.

وتابع: “علينا الآن نسيان البطولة الوطنية، والتركيز على هذه المنافسة لأن الأنصار والإدارة يعلقون علينا آمالا كبيرة للذهاب بعيدا”.

وأردف بن دبكة: “معظم لاعبينا يملكون الخبرة اللازمة، بحكم مشاركتهم من قبل في المنافسات الإفريقية، وسنستغل ذلك للعودة بنتيجة إيجابية”.