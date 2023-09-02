بن دبكة هداف مع الفتح ويفوز على محرز والأهلي بخماسية كاملة

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز، هزيمة ثقلية، في المباراة التي جمعته وناديه الأهلي، اليوم السبت، بفريق الفتح.

وشارك محرز أساسيا كعادته ضمن تشكيلة الأهلي، وقدم تمريرة حاسمة في الدقيقة السادسة من الشوط الاول، افتتح من خلالها الأهلي باب التسجيل.

وفي الدقيقة الـ21، تمكن فريق الفتح من تعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.

وفي الشوط الثاني، أضاف نادي الفتح أربعة أهداف في شباك الاهلي، آخرها كان بأقدام سفيان بن ديكة في الوقت بدل الضائع عن طرق ضربة جزاء.