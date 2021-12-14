بن دبكة: “هدف بلايلي أمام المغرب من عالم آخر”

علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة عن الهدف التاريخي الذي سجله زميله في المنتخب يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي.

وأجرى سفيان بن دبكة حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:

وعلق بن دبكة عن هدف يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي قائلاً “هدف بلايلي من عالم آخر.”