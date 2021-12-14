بن دبكة: “هدف بلايلي أمام المغرب من عالم آخر”
بقلم يونس رزيق
علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة عن الهدف التاريخي الذي سجله زميله في المنتخب يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي.
وأجرى سفيان بن دبكة حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:
وعلق بن دبكة عن هدف يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي قائلاً “هدف بلايلي من عالم آخر.”
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
رابط دائم : https://nhar.tv/D3Eaw