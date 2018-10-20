بن دبكة وحاشي يغيبان عن مواجهة أهلي البرج

تنقل فريق مولودية الجزائر إلى برج بوعريريج، لمواجهة الأهلي المحلي، ضمن الجولة الـ11 من المحترف الأول منقوصا من لاعبيه بن دبكة، وحاشي.

وجاء غياب لاعبي العميد، بن دبكة، وحاشي عن هذه المواجهة، حسب التطبيق الرسمي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعبان.

وضمت قائمة لاعبي العميد المعنيين بهذا اللقاء كل من: شعال، مرسلي، حشود، عروس، عزي، ميباراكو، دمو، حدوش، ديانغ، بورديم.

شريف الوزاني، أوجاييد، تبي، درارجة، بن عروس، نقاش، سويبع وبن عثمان.

وتسعى مولودية الجزائر، للعودة بالنقاط الثلاث من البرج، قصد تعزيز رصيدها والإلتحاق بثلاثي مقدمة ترتيب البطولة.