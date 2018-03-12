بن دبكة ودرارجة يعودان لتشكيلة العميد في مواجهة الحمراوة

يعود ثنائي مولودية الجزائر، سفيان بن دبكة، ووليد درارجة، لتشكيلة فريقهما، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بمولودية وهران، أمسية اليوم الإثنين.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن المدرب كازوني، وضع اللاعبان في قائمة الـ18 المعنية بالمباراة بعد إبعاده للثنائي تبي وبوهنة.

وتأتي عودة كل من صفيان بن دبكة، ووليد درارجة، بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام نادي أم أف أف النيجيري، بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الـ18 لاعبا المعنيين بهذه المواجهة كل من: شعال، شاوشي، حشود، ميباراكو، دمو، عزي، بولخوة، قراوي، المؤذن، بن دبكة.

شريف الوزاني، ديانغ، درارجة، سويبع، نقاش، أماشي، بالغ، أمادا.

يذكر أن هذه المبارة التي تدخل ضمن الجولة الـ22 من المحترف الأول، ستلعب انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، بملعب “5 جويلية”.