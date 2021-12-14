بن دبكة يتطرق لمشكل الكرات الثابتة أمام المغرب

تحدث متوسط ميدان المنتخب الجزائري سفيان بن دبكة عن مشكل الكرات الثابتة التي كادت أن تتسبب في إقصاء المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي يوم السبت الماضي.

وأجرى سفيان بن دبكة حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:

“المباراة كانت صعبة أمام منتخب قوي. الداربي يكون دائماً صعباً وحاولنا تسيير المباراة.”

وأضاف: “تقدمنا مرتين في النتيجة وعاد المغرب مرتين بفضل الكرات الثابتة.”

وتابع “ركزوا كثيراً على الكرات الثابتة وهي نقطة قوتهم. الديربيات تلعب على الجزئيات الصغيرة، حاولنا البقاء مركزين على المباراة وفزنا في الأخير بركلات الترجيح. هذه هي كرة القدم.”