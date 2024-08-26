بن دبكة يجدد عقده مع نادي الفتح السعودي

قرر الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، مواصلة مشواره مع ناديه الفتح السعودي، بتجديد عقده مع هذا الأخير.

وأعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الاثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تجديد بن دبكة، عقده مع النادي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري أمضى على عقد جديد، يربطه بنادي الفتح لموسمين آخرين.

يذكر أن سفيان بن دبكة، يُعد أحد ركائز، وأبرز لاعبي نادي الفتح السعودي، بالنظر للمردود الذي قدمه اللاعب في مواسمه الماضية.