بن دبكة يحدث طوارئ في الفتح السعودي

كشفت صحيفة “اليوم” السعودية عن تلقي الدولي الجزائري سفيان بن دبكة إصابة خلال مباراة نادي الفتح السعودي أمام نادي الطائي.

كما قالت أن بن دبكة أجبر على عدم المغامرة بإصابته بالعودة إلى التدريبات. وأكدت أن الإصابة أحدثت إرتباكا وطوارئ داخل بيت الفريق.

كما أشارت إلى أن الجزائري وزملائه مقبلون على مواجهة الضمك يوم الاحد في الجولة 28 من البطولة التي قد تكون مفتاح إنهاء الموسم ضمن المراتب الخمس الأولى.

وسيستأنف لاعبو النادي السعودي التدريبات غدا في انتظار ما سيقرّره الطاقم الطبي للفريق بشأن إصابة متوسط ميدان “الخضر”.

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