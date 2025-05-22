بن دبكة يحقق أفضل رقم تهديفي في مسيرته بالسعودية

كتب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة اسمه بأحرف من ذهب في الدوري السعودي خلال تجربة الطويلة مع نادي الفتح الناشط في دوري روشن.

وواصل بن دبمة تألق في الدوري السعودي بعد أن ساهم في 13 هدفا هذا الموسم بواقع 12 هدفا وتمريرة حاسمة، متجاوزا أفضل أرقامه السابق في موسم 2020/2021، و الذي سجل خلاله 9 أهداف و صنع 3 تمريرات حاسمة.

ويعد الموسم الحالي، الأفضل بالنسبة لخريج مدرسة حسين داي من حيث المساهمات التهديفية منذ انضمامه إلى الدوري السعودي، كما أثبت بن دبكة انه قيمة حقيقية في تشكيلة الفتح، سيما وأن “الفتى الأسمر” سجل في 3 مباريات متتالية.

وكان بن دبكة قد شارك في مباراة اليوم بشكل أساسي، التي جمعت ناديه الفتح أمام مضيفه نادي ضمك، التي انتهت بتحقيق فوز جديد بهدف دون رد.