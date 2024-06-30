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الرياضة

بن دبكة يسافر إلى دبي لدراسة العروض الإماراتية

بقلم عزيز طالبي
بن دبكة يسافر إلى دبي لدراسة العروض الإماراتية
بن دبكة
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التقى الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، اليوم الأحد، بوكيل أعماله صالح اليامي في دبي ليتباحث العروض التي وصلته.

وقال الصحفي أحمد الجدي، في منشور له عبر منصة “إكس” آن بن دبكة يقترب من الإمضاء لصالح الأندية الإماراتية أو تفضيل البقاء في الدوري السعودي.

وكان عقد بن دبكة قد انتهى مع ناديه الفتح الناشط في دوري روشن السعودي، حيث سيكوت له الفرصة خلال الميركاتو الصيفي بتغيير الوجهة.

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