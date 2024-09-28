بن دبكة يسجل أول أهدافه هذا الموسم في دوري روشن

إفتتح متوسط الميدان الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، اليوم السبت، عداده التهديفي مع فريقه الفتح في دوري روشن السعودي.

وذلك بمناسبة مواجهة فريقه الفتح أمام الأخدود، في إطار مواجهة الجولة الخامسة من دوري روشن.

وشارك، بن دبكة، في كامل أطوار هذه المواجهة، التي خسرها فريقه برباعية مقابل هدفين. وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه الفتح، في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول.

كما نال لاعب الخضر، تنقيطا جيدا في المواجهة رغم الخسارة برباعية مقابل هدفين، حيث قيَم مؤشر الإحصائيات “صوفا سكور” بتنقيط 7.6 في اللقاء.

للإشارة، شارك بن دبكة هذا الموسم مع فريقه الفتح في أربع مناسبات وكلها كأساسي منذ إنطلاق الموسم الجديد.