بن دبكة يسقط مع فريقه الفتح أمام الهلال بتسعة أهداف دون رد

تعرض متوسط ميدان المنتخب الوطني، سفيان بن دبكة، اليوم الأربعاء، لخسارة كبيرة رفقة فريقه الفتح، أمام نادي الهلال، بنتيجة تسعة أهداف كاملة دون رد.

في إطار مواجهة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وخاض لاعب النصرية السابق هذه المواجهة أساسيا. إلى غاية استبداله في الدقيقة الـ76. ونال درجة 6.1 حسب موقع صفاسكور المختص.

وبهذه الخسارة، يبقى بن دبكة رفقة فريقه الفتح في المركز الأخير من الترتيب العام لدوري روشن، برصيد 6 نقاط فقط.

للإشارة، يمتلك متوسط ميدان الخضر ثلاث مساهمات تهديفية مع فريقه الفتح هذا الموسم. إذ سجل ثلاثة أهداف أمام كل من الأخدود، الرياض والوحدة.