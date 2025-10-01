بن دبكة يصاب ويغيب 6 أسابيع عن الميادين

أعلن نادي الفتح الناشط في دوري روشن السعودي إصابة الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، بتمزق في أربطة الركبة.

ليتقرر خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع، ما يشكل ضربة قوية للفريق في منافسات الدوري.

وبحسب التشخيص الطبي الذي كشف عنه الفريق السعودي، سيغيب بن دبكة عن عدد من المواجهات القوية أمام النصر، والاتفاق، وضمك، والتعاون والهلال.

ويستعد الفتح السعودي لمباراته المقبلة أمام النصر في الجولة الخامسة، وهو وضعية صعبة. إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة فقط.