بن دبكة يغيب عن مواجهة الموب وبوهنة لتعويضه

الرياضة
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بن دبكة يغيب عن مواجهة الموب وبوهنة لتعويضه
بقلم كريم.تيغرمت

سيسجل المدافع رشيد بوهنة، عودته لتشكيلة العميد، بمناسبة ربع نهائي كأس الجمهورية أمام مولودية بجاية، معوضا غياب زميله سفيان بن دبكة.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن الطاقم الفني للفريق، وضع إسم رشيد بوهنة، ضمن قائمة الـ18 لاعبا المعنيين بهذه المباراة.

وجاء هذا القرار في ظل تأكد غياب اللاعب سفيان بن دبكة، بسبب معاناته من إصابة، حرمته من إكمال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وأوضح بن دبكة، لذات المصدر، أن إصابته ليست خطيرة حسب الطاقم الطبي للفريق، إلا أنها تتطلب بعض الراحة لتجنب أي مضاعفات.

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