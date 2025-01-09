بن دبكة يقود الفتح لفوز جديد في دوري روشن

قاد متوسط الميدان الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، اليوم الخميس، فريقه القتح، لفوز جديد في دوري روشن السعودي.

وذلك أمام منافسه نادي الوحدة، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وخاض لاعب مولودية الجزائر السابق، هذه المواجهة أساسيا وفي كامل أطوارها، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة الـ57.

وبهذا الفوز، مكّن بن دبكة، فريقه الفتح، من رفع رصيده للنقطة الـ12 في المركز الـ15 من الترتيب العام.

للإشارة، رفع لاعب الخضر، مساهاماته التهديفية هذا الموسم في دوري روشن، إلى ثلاثة أهداف خلال 13 مواجهة.