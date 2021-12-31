بن دبكة يلتحق بقائمة المصابين بفيروس كورونا في المنتخب الوطني

أعلن نادي الفتح السعودي عن إصابة متوسط ميدان المنتخب الجزائري سفيان بن دبكة بفيروس كورونا، ليلتحق بقائمة المصابين في الخضر.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبي الفتح السعودي، عن وجود 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجماعي عدد المصابين إلى 27 مصابا.

ووصل عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 4 مصابين باحتساب كل من بلايلي بن عيادة، توقاي وبن دبكة.

للإشارة، فإن الثنائي بن عيادة وتوقاي يكونان قد شفيا من الإصابة بعد التحاقهما صبيحة اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني.