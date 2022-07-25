بن دبكة يندمج في تدريبات فريقه الفتح السعودي

إندمج لاعب المنتخب الوطني، ونادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، في تدريبات فريقه، خلال التربص التحضيري بسلوفينيا تحسبا للموسم الجديد.

وتدرب لاعب الخضر بن دبكة، مع فريقه الفتح، اليوم الإثنين، بصفة عادية، بعد أن غاب عن الميادين لمدة قاربت الشهرين.

للإشارة، سفيان بن دبكة كان قد تعرض للإصابة رفقة المنتخب الوطني، أثناء مواجهة المنتخب التنزاني، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.